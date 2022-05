Jessica Chastain e Peter Sarsgaard hanno concluso le riprese di Memory, nuovo film di Michael Franco

Jessica Chastain e Peter Sarsgaard hanno da poco concluso le riprese di Memory, il nuovo film del regista e produttore messicano Michel Franco. I dettagli del plot, al momento, sono top secret, ma pare che il film girato in lingua inglese sarà ambientato durante un soggiorno a New York City. Nel cast anche Merritt Wever, Josh Charles, Elsie Fisher e Jessica Harper.

Dopesick - Dichiarazione di dipendenza: un primo piano di Peter Sarsgaard

Per Michel Franco Memory è il secondo progetto ambientato negli Stati Uniti dopo Chronic, del 2015, e segna la quinta collaborazione tra il regista e il direttore della fotografia Yves Cape. Le riprese si sono concluse a New York venerdì scorso.

Il film è prodotto da Teorema in collaborazione con High Frequency Entertainment e in associazione con Screen Capital / Screen One, Mubi e Case Study Films.

Oscar 2022: Jessica Chastain vince come miglior attrice protagonista e denuncia le "leggi bigotte"

Michel Franco ha dichiarato: "Sono stato onorato di collaborare con un grande cast corale e di girare in una città che è di per sé un personaggio. Non vedo l'ora di condividerlo con il pubblico".

Di recente Peter Sarsgaard ha recitato nel cinecomic campione di incassi The Batman, nella serie drammatica Dopesick e nel film La figlia oscura, diretto dalla moglie Maggie Gyllenhaal.

Dopo l'Oscar conquistato come miglior attrice protagonista per Gli occhi di Tammy Faye, rivedremo Jessica Chastain in The Good Nurse e Mothers Instinct.