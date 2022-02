Jessica Chastain parla di Harvey Weinstein e le sue "campagne denigratorie" durante la corsa agli Oscar

Nel corso di un'intervista per il podcast Awards Circuit di Variety, Jessica Chastain ha parlato della stagione dei premi e ha sottolineato quanto, senza Harvey Weinstein, questo periodo dell'anno sia nettamente più bello.

Come riportato da Indiewire, Jessica Chastain non ha nominato direttamente Harvey Weinstein ma ha parlato dell'estromissione dal circuito dei Premi di un produttore estremamente potente. L'attrice protagonista di Tammy Faye ha detto: "Colui che non deve essere nominato ha davvero cambiato la stagione dei premi. Oggi è diverso da qualche anno fa. Se un film otteneva molta attenzione, spuntavano all'improvviso numerosi articoli che ne parlavano male. Credo che colui che non deve essere nominato fosse l'istigatore di questo tipo di campagna".

Jessica Chastain ha proseguito: "Grazie al cielo la nostra industria si sta muovendo verso un ambiente più sano, e ora celebriamo di più tutti. Non stiamo cercando di abbattere qualcuno solo perché fa parte della concorrenza. Ora ci siamo spostati in un ambiente molto più felice".

La voce di corridoio è che Harvey Weinstein abbia fatto di tutto per demolire il buzz attorno a Zero Dark Thirty nel 2012 perché Kathryn Bigelow rifiutò di far produrre a lui il suo progetto. Nonostante ciò, il titolo ha ricevuto comunque ben cinque nomination ai Premi Oscar - tra cui quella a Jessica Chastain come Miglior attrice protagonista. Al momento, l'attrice è arrivata alla sua terza nomination agli Oscar grazie a Gli occhi di Tammy Faye.

Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di prigione nello stato di New York per le accuse di stupro di terzo grado e atti sessuali criminali di primo grado, dopo un processo di sei settimane. Il processo di New York ha valutato complessivamente cinque capi d'accusa, di cui due per aggressione sessuale predatoria, uno riguardante Miriam Haley e l'attrice Annabella Sciorra, e l'altro relativo a Sciorra e Jessica Mann. Oltre ai capi d'accusa predatori, Weinstein è stato anche accusato di un capo d'accusa di aggressione sessuale criminale (contro Haley), e due capi d'accusa di stupro (uno di primo grado e uno di terzo, entrambi riguardanti Mann).

Weinstein è stato incriminato per undici capi d'accusa di aggressione sessuale nella contea di Los Angeles contro cinque donne. Le aggressioni sono avvenute tutte a West Los Angeles e Beverly Hills tra il 2004 e il 2013.