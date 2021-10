Jessica Chastain insegna agli americani come si mangia la pasta e Twitter impazzisce (VIDEO)

Jessica Chastain ha letteralmente conquistato Twitter grazie ad uno splendido, breve filmato in cui insegna agli americani come si mangiano gli spaghetti.

Jessica Chastain ha recentemente fatto impazzire Twitter pubblicando un video semplicemente esilarante in cui si è immolata per noi italiani: la star di Molly's Game ha deciso di provare ad insegnare agli americani come si mangia la pasta senza il cucchiaio, utilizzando soltanto la forchetta.

Molly's Game: Jessica Chastain in un'immagine del film

Nel breve filmato, intitolato "Come si mangia la pasta. Lasciate lo spooning (abbracciarsi formando un cucchiaio con gli arti) nella camera da letto" la Chastain ha illustrato la semplice tecnica: "Prendete un piatto di spaghetti, affondateci la vostra forchetta, niente cucchiaio, gli americani lo usano sempre ma non va bene. Ruotate la forchetta, alzatela e... ecco come si mangia la pasta."

Molly's Game: Jessica Chastain in una scena del film

Jessica ha recentemente attirato l'attenzione sul red carpet della prima serata del Festival del Cinema di Roma grazie al suo look mozzafiato firmato Gucci: la diva si trova in nel nostro paese per presentare in anteprima il film Gli occhi di Tammy Faye.

La pellicola, dedicata alla celebre televangelista americana, sarà il film d'apertura di RomaFF16 e Jessica Chastain ne ha parlato sul tappeto rosso rispondendo ad una domanda di Hot Corn: "Per me era importante raccontare la storia di chi fosse, celebrarla per il suo atto di amore radicale e ribelle nell'invitare Steve Pieters nel suo show per ricordare cosa significasse davvero essere cristiani: amare attraverso ogni cosa e che tutti meritano amore. Volevo fosse questa la sua eredità."