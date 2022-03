Jessica Chastain ha contattato le altre attrici nominate all'Oscar 2022: "Ho mandato fiori a tutte"

Jessica Chastain, che ha ottenuto una nomination come migliore attrice per la sua interpretazione della defunta telepredicatrice Tammy Faye Bakker ne Gli occhi di Tammy Faye, ha confessato di aver contattato ed inviato fiori a tutte le altre attrici nominate all'Oscar nella sua categoria: Olivia Colman, Nicole Kidman, Kristen Stewart e Penelope Cruz.

Jessica Chastain con il SAG Award per Gli occhi di Tammy Faye

La Chastain, che ha lavorato al film per un decennio dopo aver visto un documentario sulla Bakker, ha dichiarato: "Questo significa molto per me. Per molto, troppo tempo, le attrici dovevano aspettare che qualcuno dicesse loro quando potevano lavorare, che film potevano fare, come potevano essere viste in pubblico, ecc."

"Ora non è più così e vi sembrerà sciocco, ma appena ho saputo di aver ottenuto la nomination ho contattato attraverso FaceTime tutte le altre attrici nominate, prima Penélope, poi ho chiamato Olivia, poi Kristen e Nicole e ho anche inviato fiori a tutte loro", ha continuato l'attrice, durante un'intervista della rivista People.

Gli occhi di Tammy Faye: Jessica Chastain in una foto dal set

"La cosa divertente è che ricordo di aver mandato un messaggio con Olivia dopo che avevamo parlato al telefono. Le ho descritto come volevo celebrare le nostre nomination, le ho detto che volevo festeggiare e lei è una persona che sa come divertirsi. Sono entusiasta di poter vivere questo meraviglioso momento con queste donne incredibili", ha concluso Jessica Chastain.