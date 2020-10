Jessica Alba: "Credo di non aver avuto una sola recensione positiva in tutta la carriera"

Jessica Alba è apparsa in molti film popolari nel corso della sua carriera, da Sin City a I Fantastici Quattro, ma ammette di non aver collezionato molte recensioni negative, anzi, forse non ne ha ricevuto nessuna positiva.

Jessica Alba ne I fantastici quattro

Facendo un bilancio della sua carriera cinematografica, Jessica Alba ha confessato a Sean Evans di First We Feast on Hot Ones di essere avvezza alle critiche negative e di conoscere la ragione di tanto accanimento:

"Non credo di aver mai ricevuto una recensione positiva nel corso della mia intera carriera. Forse sto parlando a sproposito, ma credo che molti critici cinematografici, specialmente adesso, amino un titolo forte. Si tratta del titolo, devi sfornarne uno sagace. Per qualche ragione, scandali e critiche sembrano avere la meglio sui complimenti."

Prima di approdare al mondo dei blockbuster, Jessica Alba ha recitato nella serie Flipper per poi conquistare il ruolo di Max Guevara nel dramma sci-fi Dark Angel. Dopo la cancellazione dello show, durato due stagioni su Fox, Jessica ha ottenuto piccoli ruoli in The Office e The Spoils of Babylon, per poi tornare in tv da protagonista nel 2019 con LA's Finest.

Ma la sua peggior esperienza televisiva è stata quella sul set di Beverly Hills 90210, dove Jessica Alba è stata minacciata di licenziamento se avesse guardato negli occhi gli altri attori.