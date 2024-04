The Honest Company, Jessica Alba lascia il ruolo di Chief Creative Officer

Dodici anni fa, Jessica Alba aveva co-fondato un'azienda di prodotti per la cura personale, The Honest Company. L'attrice ha deciso di lasciare il proprio ruolo di Chief Creative Officer nell'azienda di prodotti ecologici per bambini e lifestyle e ha annunciato ieri la propria uscita di scena.

"È con gratitudine che, dodici anni dopo aver fondato The Honest Company, sto lasciando il mio ruolo di Chief Creative Officer. Tuttavia, continuerò a fornire consulenza strategica attraverso il mio ruolo nel consiglio di amministrazione. Anche se non ci sarebbe mai stato un momento facile per prendere questa decisione, so che abbiamo un team di leadership con (CEO) Carla Vernón al timone per far avanzare la nostra vision originaria e rafforzare il lascito di Honest come agente di cambiamento nell'industria".

Nuove visioni

Secondo una dichiarazione sul sito web di Honest, Jessica Alba lascia il ruolo di Chief Creative Officer per 'indirizzare la sua energia creativa verso nuove imprese', pur fornendo supporto e guida all'azienda nel consiglio di amministrazione.

Jessica Alba ne I fantastici quattro

"Costruire Honest è stato davvero un lavoro fatto con amore" ha concluso Alba. L'attrice è conosciuta in tutto il mondo per aver recitato in film come Sin City, Machete Kills, Ti presento Bill, Mai stata baciata e I Fantastici 4. È sposata dal 2008 con il produttore Cash Warren, con il quale ha avuto tre figli.