Jesse Williams di Grey's Anatomy sarà nella terza stagione di Only Murders in the Building

La star di Grey's Anatomy Jesse Williams avrà un ruolo ricorrente nella serie Hulu Only Murders in the Building

Jesse Williams, che per 12 anni ha ricoperto il ruolo di Jackson Avery in "Grey's Anatomy", entrerà nel cast dell'acclamata serie comica di omicidi e misteri di Hulu, "Only Murders in the Building" affiancando Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short. La conferma arriva da EW e secondo la descrizione fornita del personaggio, Williams darà il volto a "un documentarista con un particolare interesse per il caso" di omicidio che interesserà la terza stagione.

L'esilarante giallo si era concluso nella seconda stagione con uno scioccante salto temporale, dopo aver svelato che l'assassino di Bunny (Jayne Houdyshell) era in realtà l'assistente del podcast Poppy (Adina Verson). La scena finale, infatti, ci aveva mostrato un salto nel futuro di un anno, in cui vediamo la serata di apertura del ritorno alla regia di Oliver a Broadway per uno spettacolo con protagonisti nientemeno che Charles e il nuovo personaggio di Ben Glenroy (Paul Rudd). I due, però, si odiano senza che ci sia rivelato (ancora) il motivo e la loro serata trionfale termina proprio con la morte di Ben sul palco. Un plot twist egregiamente commentato da Marble con la battuta che mette fine alla puntata e all'intera stagione: "You've got to be f---ing kidding me!".

Cosa aspettarci dalla terza stagione di Only Murders in the Building?

Il creatore di "Only Murders in the Building" John Hoffman ha dichiarato di aver "resettato" in qualche misura il mondo dei tre protagonisti della serie così da avere più spazio di manovra per la terza stagione. "La prima stagione era davvero incentrata sulla storia di Mabel, e poi Charles e suo padre hanno guidato emotivamente la seconda stagione in molti modi, quindi ci sembra giusto concentrarsi un po' di più su Oliver e sul suo sogno di un potenziale ritorno" - ha affermato Hoffman a EW - "Ed è qui che abbiamo iniziato a pensare di poter andare in teatro e immaginare una pausa tra i due, in modo da avere una base di partenza per quello che è successo in quel salto di un anno, e dove sono quando li raggiungeremo nella terza stagione con questo nuovo problema che hanno.

Dove si inserirà, allora, il personaggio interpretato da Jesse Williams? Tenterà forse di di soffiare il posto a Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e Oliver (Martin Short) e risolvere per primo l'omicidio che sarà al centro della terza stagione?

Jesse Williams ha recentemente ottenuto una nomination al Tony Award per il suo debutto a Broadway nel revival di "Take Me Out" e prossimamente lo vedremo in "Your Place or Mine" con Reese Witherspoon. Tornerà, inoltre, nel mondo di "Grey's Anatomy" per dirigere e comparire in un episodio della 19sima stagione.