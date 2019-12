Jerusalem's Lot: Adrien Brody star della serie tratta dal racconto di Stephen King

Jerusalem's Lot sarà la nuova serie tv ambientata nel mondo creato da Stephen King e l'attore Adrien Brody sarà il protagonista del progetto che verrà prodotto per Epix.

Lo show riporterà sul piccolo schermo il premio Oscar dopo la sua esperienza in Peaky Blinders, avvenuta nel 2017.

In Jerusalem's Lot l'attore Adrien Brody avrà la parte del capitano Charles Boone che, nella seconda metà dell'Ottocento, si trasferisce con i suoi tre figli nella piccola citttadina di Preacher's Corners, nel Maine, dopo la morte della moglie, avvenuta in mare. Charles, ben presto, scoprirà che deve affrontare i segreti del passato della sua famiglia e combattere per cercare di porre fine all'oscurità che ha tormentato i Boone per molte generazioni.

Il racconto breve faceva parte della collezione Night Shift e Stephen King l'ha scritto nel 1978. Il luogo dove si svolgono gli eventi è poi riapparso in altri romanzi ed è ispirato a Durham, la città natale dello scrittore.

La serie sarà prodotta da Donald De Line, Jason e Peter Filardi, fratelli coinvolti anche come produttori. Le riprese inizieranno a maggio 2020, in vista di un debutto su Epix previsto per l'autunno 2020.

Da Stephen King ad Alan Moore: quando gli scrittori non amano i film tratti dalle loro opere