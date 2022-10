Jerry Lee Lewis è morto all'età di 87 anni, la sua vita è stata raccontata nel film Great Balls of Fire

La star della musica Jerry Lee Lewis è morto nella giornata di venerdì 28 ottobre 2022 all'età di 87 anni, come confermato da un portavoce dell'artista.

TMZ aveva erroneamente riportato la notizia del suo decesso alcuni giorni fa.

Un comunicato di Zach Farnum dichiara: "Judith, la sua settima moglie, era al suo fianco quando Jerry Lee Lewis è morto nella sua casa di Desoto County, Mississippi, a sud di Memphis. Le ha detto, durante le sue ultime giornate, che era pronto ad accogliere ciò che accadrà dopo la morte e che non aveva paura".

Il cantante e pianista era conosciuto per grandi successi come Great Balls of Fire, Crazy Arms e Whole Lotta Shakin' Goin' On.

Jerry Lee Lewis, durante la sua vita, è stato al centro anche di episodi molto controversi come quando è stato arrestato fuori da Graceland dove si trovava nel tentativo di uccidere Elvis.

Tra gli eventi che lo hanno portato a essere al centro dell'attenzione dei media c'è stato poi il matrimonio, quando lui aveva 22 anni, con la cugina di terzo grado che ne aveva solo 13, legame che ha rischiato seriamente di porre fine alla sua carriera.

La sua turbolenta vita ha ispirato nel 1989 la realizzazione del film Great balls of fire - vampate di fuoco, diretto da Jim McBride e con star Dennis Quaid. Nel cast c'erano anche Winona Ryder, Alec Baldwin e Stephen Tobolowsky.

L'artista ha conquistato quattro Grammy, tra cui un premio alla carriera, e nel 1986 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame. Pochi mesi fa era invece stato celebrato entrando nella Country Music Hall of Fame.