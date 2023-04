Jeremy Renner rivela che ha scritto una lettera di addio alla sua famiglia dopo l'incidente (VIDEO)

Una nuova clip dell'intervista rilasciata da Jeremy Renner a Diane Sawyer, in onda domani sugli schermi americani, rivela di aver pensato di morire, arrivando al punto da scrivere una lettera di addio.

La star dei film Marvel, in cui interpreta Hawkeye, ha svelato, come anticipa un video condiviso online, l'esistenza del messaggio che era rivolto ai membri della sua famiglia durante la conversazione cha andrà in onda domani sugli schermi americani.

Nel filmato condiviso in anteprima da Good Morning America, Jeremy Renner ha sottolineato che se fosse stato solo nel momento in cui ha avuto l'incidente sarebbe sicuramente morto.

A correre in suo aiuto, quando lo spazzaneve lo ha investito, c'era però suo nipote. La star ha spiegato: "Se fossi stato da solo sarebbe stato un modo terribile di morire e, certamente, avrei perso la vita. Senza alcun dubbio. Ma non lo ero, c'era mio nipote, il dolce Alex, e poi è arrivato il resto del calvario".

Il video mostra qualche terribile foto della star Marvel nel letto d'ospedale mentre era in terapia intensiva.

Jeremy, non riuscendo a trattenere le lacrime, ha quindi dichiarato cosa ha deciso di fare mentre era in condizioni critiche: "Ero lì disteso e ho chiesto di poter avere il mio telefono per provare a scrivere una lettera di addio alla mia famiglia".

Nel trailer dell'intervista Renner aveva svelato le fratture e le lesioni subite e, inoltre, dichiarato che, nonostante le devastanti conseguenze subite dall'incidente, farebbe tutto di nuovo perché lo spazzaneve stava per andare contro suo nipote.