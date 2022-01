Jeremy Renner: "Robert Downey Jr. voleva far fuori Chris Hemsworth perché troppo bello"

La star di Hawkeye Jeremy Renner racconta un simpatico aneddoto dal set di The Avengers con protagonisti Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth.

Jeremy Renner avrà anche ottenuto una serie tutta sua, ma ricorda sempre con piacere i tempi di The Avengers e quante ne combinavano sul set lui e i colleghi. Ad esempio, sapevate che Robert Downey Jr. stava pianificando di far fuori Chris Hemsworth perché troppo bello?

Beh, ovviamente si scherza, ma immaginatevi la scena...

"Stavamo tutti girando sul set con i costumi appena indossati, e sembrava un po' Halloween. Eravamo così entusiasti, ma allo stesso tempi ci sentivamo un po' ridicoli" racconta Renner al podcast Armchair Expert di Dax Shepard, come riporta People "E all'epoca ci conoscevamo tutti in un qualche modo o forma, tranne Hemsworth, che era australiano. Era anche il più alto e il più figo di tutti. Era così figo, che Downey continuava a dire 'Dobbiamo rompergli un ginocchio. Dobbiamo farlo fuori, questo tipo è troppo bello. È troppo alto. È troppo affascinante. Al diavolo 'sto qui!'".

Per fortuna i due se le sono date di santa ragione solo nel film, mentre nel corso degli anni, assieme agli altri colleghi, hanno formato una vera e propria famiglia, come spiega anche Renner, ed "_è qualcosa che non si piò quantificare o sostituire".

"Ognuno è una celebrità a modo suo, ma una star Marvel, specialmente i membri originali degli Avengers, hanno avuto un percorso del tutto differente. Ci sono stati matrimoni, divorzi, figli, e tanti cambiamenti personali e professionali nel corso degli anni, e noi abbiamo condiviso tutto ciò in maniera unica" conclude l'attore, ricordando anche il tatuaggio che tutti gli Avenger originali (eccetto Ruffalo che non è un fan dei tatuaggi) si sono fatti in ricordo del loro indissolubile legame.