Jeremy Renner ospite al Jimmy Kimmel live, il videomessaggio di Paul Rudd

Jeremy Renner è stato ospite del Jimmy Kimmel live dove ha mostrato il divertente videomessaggio di Paul Rudd. L'attore, in via di ripresa dopo il terribile incidente con lo spazzaneve dello scorso gennaio, è entrato nello studio del talk show aiutandosi con un bastone ed accennando qualche passo di ballo, prima di sedersi per essere intervistato.

Jimmy Kimmel ha presentato Jeremy Renner come "indistruttibile", definendolo "l'Avenger più tosto". "È stata una trovata pubblicitaria?", gli ha chiesto scherzosamente il conduttore, l'attore ha replicato: "Assolutamente".

Durante la chiacchierata con Jimmy Kimmel, Jeremy Renner ha mostrato anche il videomessaggio inviatogli da Paul Rudd. La star di Ant-Man lo ha girato come se il collega lo avesse comprato grazie a Cameo, il sito che permette di ricevere messaggi di auguri da personaggi del mondo dello spettacolo. "Ehi Jeremy, ho sentito che hai avuto un incidente con uno spazzaneve. Spero che tu stia meglio. Ti mando questo video con tutto il cuore. Sei un tipo tosto, quindi non ti preoccupare troppo. Magari un giorno ci incontreremo e sarebbe fantastico. Nel frattempo, prenditi cura di te e stai tranquillo per un po'. Comunque, la prossima volta, aspetta che la neve si sciolga. Ti auguro il meglio Jerry!", ha detto Paul nel divertente messaggio.

L'ospitata al Jimmy Kimmel live arriva dopo l'intervista concessa da Jeremy Renner a Diane Sawyer, andata in onda sulla ABC. La star, che nel MCU è Occhio di Falco, è rimasto schiacciato da uno spazzaneve all'inizio dell'anno. L'attore ha riportato una perforazione al fegato e si è rotto più di 30 ossa. Jeremy ha ammesso che lo avrebbe fatto di nuovo, perché lo spazzaneve stava andando in direzione del nipote e bisognava salvarlo.