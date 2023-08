Jeremy Renner ha iniziato a camminare senza il bastone, ecco le prime foto

Jeremy Renner, a distanza di otto mesi dal terribile incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, è stato fotografato per la prima volta mentre cammina senza un bastone.

La star della Marvel è da mesi impegnata nel recupero fisico necessario a tornare in forma dopo aver subito numerosi traumi e aver fatto i conti con oltre 30 ossa fratturate.

Gli aggiornamenti sulla salute della star

Alcuni giorni fa Jeremy Renner aveva condiviso una foto della sua gamba, aggiungendo che stava continuando il suo percorso per recuperare la mobilità.

L'interprete di Occhio di Falco, durante il weekend, è poi stato immortalato mentre stava andando al party organizzato per festeggiare i 50 anni di Kate Beckinsale. Jeremy appare negli scatti sorridente e senza dover ricorrere all'aiuto di un bastone mentre cammina accanto all'amico Casey Affleck.

Chris Hemsworth svela la reazione all'incidente di Jeremy Renner nella chat di gruppo degli Avengers

Un eroe nella vita reale

La determinazione di Renner, dimostrata fin da quando è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato investito dallo spazzaneve che stava utilizzando per ripulire la strada di fronte a casa sua, ha suscitato l'ammirazione dei suoi amici e colleghi. A giugno Hailee Steinfeld, sua co-star nella serie Hawkeye, lo aveva definito un "supereroe nella vita reale" e anche gli interpreti degli Avengers, come Chris Hemsworth e Scarlett Johansson, erano rimasti sconvolti dall'incidente e, successivamente, incredibilmente colpiti e sollevati dai miglioramenti compiuti.