Jeremy Renner, l’ex moglie lo attacca perché vuole ridurle l’assegno a causa del Coronavirus.

Jeremy Renner è rimasto disoccupato a causa del Coronavirus e vuole una riduzione dell'assegno mensile di mantenimento. La star degli Avengers passa alla ex moglie 30.000 dollari al mese per il mantenimento della figlia Ava.

I rapporti tra Jeremy Renner e l'ex moglie Sonni Pacheco restano molto tesi, negli scorsi mesi i due si sono scambiate accuse reciproche. Sonny aveva detto che il marito aveva minacciato di ucciderla per poi infilarsi una pistola in bocca, lui attraverso i suoi portavoce, aveva respinto le accuse.

Pochi giorni fa, quando la pandemia del Covid-19 ha fermato tutte le produzioni cinematografiche, la star di Avengers: Endgame ha chiesto alla corte una riduzione dell'assegno mensile che passa alla moglie per il mantenimento della figlia Ava. Sonni, dopo aver letto le carte firmate dal marito, ha deciso di rilasciare una dichiarazione al Daily Mail "Trovo molto scoraggiante che in un momento di crisi mondiale come questo ci sia un altro tentativo di ridurre fondi su cui faccio affidamento per provvedere alla nostra bambina. Dopo sette anni d'inferno è tempo che cominci a rispondere a certe bugie".

Sonni Pacheco nega di ricevere tutti quei soldi dal marito: "Innanzitutto non ricevo 30.000 dollari mensili per il sostegno di nostra figlia. In secondo luogo tutti i miei risparmi e quelli di Ava se ne sono andati per le spese legali, perché la mia preoccupazione per il benessere di Ava è una battaglia che va avanti da anni - l'ex moglie di Jeremy Renner continua a parlare dei comportamenti pericolosi del marito - Ho scelto e sceglierò sempre di proteggere Ava da quando ho scoperto i comportamenti disturbanti che il padre ha tenuto a casa sua, mettendola in pericolo. In ultimo, ma non meno importante, ho scelto l'amore e continuerò sempre ad augurargli il meglio e una vita sana e sicura".

Jeremy Renner e Sonni Pacheco si sono sposati nel 2014, ma la donna ha chiesto il divorzio per "differenza inconciliabili" poco meno di un anno dopo chiedendo la custodia legale esclusiva della figlia Ava alla Corte Superiore della California, Contea di Los Angeles.