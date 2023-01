Jeremy Renner aggiorna i fan dicendo di essere tornato a casa

A seguito del grave incidente che ha coinvolto Jeremy Renner, sembra che l'attore sia finalmente uscito dall'ospedale, riunendosi con la sua famiglia che lo aspettava a casa. Questo nuovo aggiornamento è arrivato dal suo profilo Twitter in cui l'attore sembra confermare il positivo passo in avanti.

"Nonostante la nebbia cognitiva, non vedevo l'ora di guardare l'episodio 201 con la mia famiglia a casa", si legge in un commento scritto dall'attore in risposta a un altro post. Quando parla di "episodio 201" Jeremy Renner si riferisce alla premiere della seconda stagione del suo show, Mayor of Kingstown.

Per chi non lo sapesse, Renner è stato ricoverato in ospedale il 1 gennaio per via di un incidente con il suo spazzaneve nella casa di Lake Tahoe. Ha subito due interventi chirurgici per via di un trauma toracico contusivo e delle lesioni ortopediche riscontrate.

Jeremy Renner: dalla sorella un aggiornamento positivo, ma alcuni amici temono non possa più camminare

Durante tutta la convalescenza l'attore ha sempre cercato di rassicurare, sia i suoi cari e amici che i fan preoccupati dal tutto il mondo, sulle sue condizioni con post sui social.