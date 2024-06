Jeremy Allen White: "Nel biopic su Bruce Springsteen canterò con la mia voce"

La star di The Bear Jeremy Allen White si misurerà con la voce roca e profonda del Boss nel biopic Deliver Me from Nowhere, ma ancora non ha incontrato il cantante.

Jeremy Allen White si prepara a sostituire mestoli e cappello da cuoco con una chitarra. La star di The Bear interpreterà la leggenda del rock Bruce Springsteen nel biopic Deliver Me From Nowhere, che racconta la genesi dell'album del 1982, Nebraska.

Intervistato da Variety sul red carpet della premiere di The Bear 3, l'attore ha rivelato di non aver ancora incontrato Springsteen.

"Abbiamo comunicato un po' attraverso altre persone, ma spero che tutto continui a funzionare. Abbiamo ancora alcune cose da decidere, dobbiamo elaborare i tempi e sto cercando di creare un mio personale processo prima di incontrare l'uomo che dovrò interpretare. Voglio trovare una chiave di lettura, così quando lo incontrerò avrò un po' di fiducia in me stesso".

Alla domanda se canterà usando la propria voce nel film, White ha risposto: "Ci proverò. Farò del mio meglio".

Jeremy Allen White in una scena di The Bear

Un biopic leggendario

Deliver Me From Nowhere mutua il titolo dal libro di Warren Zane del 2023 Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska. Cult tra i fan di Springsteen, Nebraska venne pubblicato dopo il doppio album del 1980 The River con l'idea di bissare il successo di un disco rock con la E Street Band. Invece, venne fuori un album intimista e minimalista inciso su un registratore a quattro tracce. Il libro racconta la storia del percorso artistico di Springsteen nella realizzazione del disco.

Bruce Springsteen e il suo manager Jon Landau sono coinvolti nella realizzazione del film, le cui riprese dovrebbero iniziare in autunno. Nel cast troveremo anche Jeremy Strong nel ruolo di Jon Landau, storico manager del Boss, e Paul Walter Hauser in quelli di Mike Batlan, tecnico di fiducia di Springsteen nel suo gruppo di lavoro fino all'inizio degli anni '80.