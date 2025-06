Jeremy Allen White nel MCU? L’attore di The Bear nel mirino dei Marvel Studios

Secondo nuove indiscrezioni, la star di The Bear e The Iron Claw sarebbe stata presa in considerazione per entrare a far parte dell'universo cinematografico Marvel.

Negli ultimi anni, Jeremy Allen White si è affermato come uno dei talenti più interessanti di Hollywood, grazie alle sue interpretazioni in serie e film di successo come The Bear e The Iron Claw. Considerando la sua crescente popolarità, era solo questione di tempo prima che il suo nome venisse associato al mondo dei cinecomic.

Jeremy Allen White verso il Marvel Cinematic Universe?

Stando a quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman, l'attore sarebbe "sotto osservazione" per un potenziale ruolo in uno dei prossimi progetti targati Marvel Studios. Al momento, non si parla di trattative ufficiali, ma il suo nome circola con insistenza negli ambienti dell'industria.

The Bear: Jeremy Allen White in una scena

Tra le ipotesi dei fan, Jeremy Allen White potrebbe prestare il volto a personaggi come Ghost Rider o Mister Sinister, soprattutto in vista di produzioni attese come Avengers: Doomsday o il reboot degli X-Men. Tuttavia, questo non implica necessariamente che l'attore abbia già espresso interesse o sia coinvolto in trattative attive.

Non è la prima volta che White viene collegato alla Marvel. In un'intervista concessa a GQ nel 2023, l'attore ha raccontato di aver sostenuto un incontro per un progetto dei Marvel Studios che, a suo dire, non andò nel migliore dei modi. "Mi sono approcciato nel modo sbagliato", ha ammesso, ricordando di aver detto al team creativo: "Spiegatemi perché dovrei fare il vostro film" Un atteggiamento che, come lui stesso ha raccontato, non fu apprezzato dallo studio.

White, che sarà presto sul grande schermo in The Mandalorian & Grogu nel ruolo di Rotta the Hutt, non ha mai nascosto una certa distanza dal genere supereroistico, pur riconoscendone l'impatto nel panorama cinematografico contemporaneo. In passato aveva dichiarato: "Mi confonde il fatto che l'apice della carriera di un attore debba coincidere con questo tipo di film. I registi e gli attori coinvolti sono di altissimo livello, ma non è necessariamente il mio obiettivo".

The Iron Claw

Intanto, continuano a emergere indiscrezioni su altri potenziali ingressi nel MCU. Tra i nomi più chiacchierati figurano Hunter Schafer, Harris Dickinson, Margaret Qualley e Julia Butters, possibili interpreti rispettivamente di Rogue, Ciclope e Kitty Pryde. Si vocifera anche su David Jonsson e Trinity Bliss, accostata al ruolo di Jubilee, e su Ayo Edebiri (Storm) e Javier Bardem.