Jensen Ackles apparirà nel finale della seconda stagione di Big Sky

Jensen Ackles, star di Supernatural che a breve ritroveremo in The Boys, comparirà nel finale della seconda stagione di Big Sky. L'attore avrà un piccolo ruolo nel finale della serie ABC affiancando Kylie Bunbury e Katheryn Winnick.

Jensen Ackles nell'episodio The Slice Girls della settima stagione di Supernatural

Nell'episodio finale, intitolato Catch a Few Fish, Jensen Ackles interpreterà Beau Arlen, descritto come un giovane uomo del Texas affascinante e sicuro di sé che assume il ruolo temporaneo di sceriffo (e nuovo capo di Jenny Hoyt) per fare un favore all'amico Sceriffo Tubb (Patrick Gallagher).

Ecco la descrizione del finale della seconda stagione diffusa da ABC: In una lotta tra testa e cuore, vengono prese le risoluzioni finali mentre Jenny lavora per trovare Travis prima che raggiunga un pericoloso punto di non ritorno; nel frattempo, Ren e Jag trovano un nuovo legame familiare e decidono insieme come gestire il padre ora che ha superato il limite. Dopo aver ricevuto una sorprendente sorpresa da Scarlett, Cassie cambia per sempre il corso della sua ricerca di giustizia. Con Tubb fuori servizio per il momento, un nuovo sceriffo arriva in città; e dopo aver conosciuto a fondo Cassie e Jenny, sembra che possa restare lì per un po'.

The Boys 3, Jensen Ackles: "L'adattamento di Herogasm sarà scioccante!"

A partire dal 3 giugno Jensen Ackles farà il suo debutto nella terza stagione della serie Prime Video The Boys nel ruolo di Soldier Boy. L'attore sarà, inoltre, produttore e voce narrante di The Winchesters, prequel di Supernatural.