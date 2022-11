Jensen Ackles avrebbe voluto interpretare Deadpool, ruolo che non è riuscito a ottenere

In un recente intervento televisivo Jensen Ackles ha confermato che in passato avrebbe voluto interpretare Deadpool.

Jensen Ackles è uno di quegli attori che al momento sta, con i ruoli che sta accettando, reinventando la propria carriera, ricordando, in una recente intervista, di quando avrebbe voluto lavorare nei panni di Deadpool.

La star di Supernatural ha rivelato il suo dispiacere nell'essersi lasciato sfuggire un ruolo che avrebbe potuto, senza alcun dubbio, dare una svolta alla sua esperienza come attore.

The Boys 3: Jensen Ackles in una scena della serie

Dopo la fine di Supernatural, Jensen Ackles ha cercato subito di sfruttare il suo talento in scena inseguendo nuovi personaggi che gli consentissero di lavorare, mantenendo il contatto con i suoi fan.

Nel corso di un'apparizione a SPN PHX J2, ha rivelato il suo rammarico per una parte che all'epoca gli è sfuggita di mano: "C'era sicuramente un film di cui parlavo molto all'epoca. Non ero disponibile però, quindi il treno si è fermato lì. Si tratta di una pellicola che mi piace davvero molto: Deadpool. Probabilmente è stata una buona cosa [il fatto di non aver combattuto per la parte] dato che la mia ex ragazza era coinvolta e sarebbe stato imbarazzante...". L'attore ha poi continuato: "Forse è stato meglio così. Penso che l'intero cast sia stato fantastico. Probabilmente avrei incasinato tutto per molte persone se ne avessi fatto parte, è meglio che non sia successo. Sarebbe stato bello".

All'epoca in cui cominciarono i casting per alcuni ruoli di rilievo Jensen Ackles era molto impegnato con il suo Dean Winchester, precludendosi nuove possibilità all'interno degli attuali cinecomic. Non tutto è perduto fortunatamente, specialmente dopo il lavoro che ha fatto con il suo Soldatino in The Boys.