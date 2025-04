Jennifer Lopez interviene a sostegno della sua ex scuola a rischio chiusura: "Vi vedo e vi ascolto"

Attraverso le proprie Instagram Stories, Jennifer Lopez ha mostrato il proprio sostegno alla sua ex scuola, la Preston High School del Bronx, destinata a chiudere entro fine anno.

L'attrice e popstar, cresciuta a Castle Hill, un quartiere newyorchese, da una famiglia di origini spagnole e native portoricane, frequentò per qualche tempo l'istituto in questione.

Il messaggio di supporto di Jennifer Lopez alla sua ex scuola

"Come fiera ex alunna della Preston High School, sono profondamente commossa nel vedere studenti, famiglie e funzionari locali far sentire la propria voce in questo momento così difficile. Vi vedo e vi ascolto" ha scritto Lopez sulle storie social.

Jennifer Lopez in una scena di Shades of Blue

"Il supporto della comunità è davvero d'ispirazione, e spero si possa trovare una strada che onori l'eredità della scuola" ha proseguito J.Lo, pubblicando anche due foto d'archivio: in una indossa una giacca con lo stemma della scuola, e un'altra in cui corre su una pista. In un'altra immagine, si vedeva la cantante partecipare ad un talk show insieme ad altri ex studenti.

I motivi della chiusura della scuola che frequentò Jennifer Lopez

Secondo il sito dell'istituto, la Preston High School è una scuola privata cattolica femminile, con preparazione universitaria, fondata nel 1947 dalle Sisters of the Divine Compassions. Nell'istituto, Jennifer Lopez si è diplomata nel 1987.

Dopo l'annuncio della chiusura a febbraio, il Consiglio di Amministrazione della scuola ha ribadito la propria scelta in una lettera pubblicata a marzo, spiegando che i motivi sono da ricondursi a "cambiamenti demografici, instabilità finanziaria e calo delle iscrizioni, diminuite del 30% negli ultimi tredici anni".

Primo piano di Jennifer Lopez in This Is Me... Now

Nonostante un tentativo esterno e coordinato di ribaltare la decisione già presa, il Consiglio conferma:"Dobbiamo ribadire che la decisione di chiudere è definitiva".