Jennifer Lopez e il selfie in body attillato: "Grata per il mio corpo, più in forma che mai"

La popstar e attrice ha conquistato i fan con un nuovo scatto pubblicato sul proprio account social, in cui è felice per il suo stato fisico.

Jennifer Lopez ha mandato in visibilio i propri fan con un nuovo selfie pubblicato sul proprio account Instagram in cui la popstar ha messo in risalto le proprie curve grazie ad un body molto attillato.

Nella didascalia, J.Lo ha elencato tre cose per le quali sente di essere grata alla vita. La star della musica e dello schermo non ha nascosto la propria felicità per la sua forma fisica.

Tre cose per le quali Jennifer Lopez è grata

Nella didascalia della foto ha indicato tre cose per le quali ritiene di sentirsi grata: il suo corpo, che nonostante lavori sodo è ancora meglio che mai, le persone che le riempiono il cuore e i piccoli momenti che diventano i ricordi più belli.

Nella foto, Jennifer Lopez mostra l'invidiabile fisico accentuato dal body indossato e si rivolge ai propri fan, chiedendo loro per cosa fossero grati quel giorno.

Il periodo intenso di Jennifer Lopez

Di recente, Jennifer Lopez ha assistito insieme ai figli alla nuova versione dell'Otello a Broadway, con Jake Gyllenhaal e Denzel Washington. Qualche giorno dopo, ha presenziato anche alla prima teatrale del nuovo spettacolo dell'ex collega George Clooney, Good Night, and Good Luck, al Winter Garden Theatre.

Inoltre, negli ultimi giorni Jennifer Lopez è stata avvistata sul set della nuova commedia romantica Office Romance. Il post giunge a pochi mesi di distanza dall'ultima volta, quando spiegò di essere entusiasta di stare da sola dopo il divorzio da Ben Affleck.

Primo piano di Jennifer Lopez in This Is Me... Now

"Sì, non sto cercando nessuno, perché tutto ciò che ho fatto negli ultimi 25, 30 anni, vivendo queste situazioni difficili... Mi chiedo cosa diavolo posso fare quando sono io a volare da sola. E se fossi semplicemente libera? Penso che sia questo ciò che amo della vita: non c'è mai un punto d'arrivo. C'è solo il migliorarsi e il crescere, se lo vuoi. O cresci, o muori. E io non voglio fare la parte in cui si muore" ha spiegato J.Lo.