Jennifer Lopez sul suo matrimonio con Ben Affleck: "Ecco quale canzone abbiamo scelto per la cerimonia"

Jennifer Lopez ha scelto la sua Newsletter per rivelare il titolo della canzone che lei e Ben Affleck hanno scelto per il loro matrimonio.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono finalmente sposati e di recente la cantante/attrice ha aggiornato i suoi fan sulle sue nozze da sogno, raccontando agli ammiratori una dolce storia sulla loro canzone nuziale e sui ruoli dei loro figli nella cerimonia.

Dal momento che i Bennifer sono stati uno degli argomenti più piccanti degli ultimi anni, JLo ha deciso di prendere in mano la narrativa della sua relazione aggiornando i fan in modo diretto tramite la sua newsletter chiamata On The JLo. Nella sua ultima edizione, la Lopez ha condiviso i dettagli del suo matrimonio, rivelando qual è stata la canzone scelta dalla coppia per il loro grande giorno.

Jennifer ha esordito dicendo: "Ben e io abbiamo parlato più volte di "True Companion" di Marc Cohn, definendola come la canzone d'amore perfetta per il nostro matrimonio, ne abbiamo parlato in questa stessa casa più di vent'anni fa. Anche se Ben non lo sapeva, ho chiesto a Marc di sorprenderlo cantandola al nostro matrimonio ed è stato adorabile e generoso da parte sua."

"Non ci sono parole per descrivere che cosa è stato, non ci stavamo solo sposando; stavamo sposando questi bambini in una nuova famiglia. Erano le uniche persone a cui abbiamo chiesto di stare con noi durante la nostra festa di matrimonio. E con il nostro grande onore e con la nostra gioia, ognuno di loro l'ha fatto", ha concluso Jennifer Lopez.