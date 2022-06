Jennifer Lopez spiega perchè la sua relazione con Ben Affleck è più "appagante" della sua carriera a Hollywood

Jennifer Lopez è una star di fama mondiale da quando aveva 20 anni e ha avuto successo in ogni campo della sua vita professionale: nella sua carriera nel cinema, nella musica pop e negli affari. La relazione che sta vivendo con Ben Affleck, d'altro canto, è per lei "molto più appagante" della sua carriera a Hollywood.

Secondo quanto dichiarato recentemente dalla stessa Lopez, la sua vita amorosa è importante per lei, molto di più del grande brusio che la circonda attualmente. Dopo la famigerata rottura del fidanzamento nel 2004, il tempo ha offerto agli attori una seconda possibilità e Jennifer e Ben stanno pianificando il resto della loro vita insieme, con l'intenzione di sposarsi nel prossimo futuro e di convivere nella casa che hanno acquistato recentemente.

La cantante di "Jenny From The Block", durante un'intervista di Good Morning America, ha dichiarato: "Voglio dire, questo è il periodo più bello della mia vita. Amo la mia carriera, ma niente è più appagante per me che essere in grado di costruire una famiglia con qualcuno che amo profondamente e che è dedito a me e ai miei figli".

"Amo pensare al nostro futuro insieme e a ciò che possiamo creare. Ma voglio davvero solo assaporare il momento e rimanere nel presente il più possibile", ha concluso Jennifer Lopez. "Niente vale quanto la mia relazione con Ben a causa dell'adorazione che condividiamo l'uno per l'altra e di quanto sia importante la famiglia per entrambi."