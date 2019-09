Jennifer Lopez: "Se non sei Marvel è sempre più difficile realizzare film"

Puoi anche chiamarti Jennifer Lopez, ma se non sei Marvel è sempre più difficile realizzare film a Hollywood che possano destare interesse nel pubblico.

E a dirlo non è una persona qualunque ma proprio Jennifer Lopez, la regina del pop latino e ora anche delle spogliarelliste per il grande schermo, grazie al nuovo film Hustlers, che ha debuttato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2019 proprio lo scorso weekend. La domanda da cui si era partiti, nell'intervista per Variety, non era delle più semplici: quanto è difficile per del donne realizzare un film sulle donne nel 2019? La risposta della star è stata molto più ampia e sincera: "Prima di tutto oggi è difficile realizzare un film, punto. Per poter lavorare deve essere un cinecomic Marvel, o qualche folle franchise, ma se vuoi realizzare film sulle persone, sull'umanità, sulla vita e sui sacrifici, allora è sempre più difficile riuscirci, e non c'è mai denaro". Per non parlare, poi, di quando le piccole opere di questo tipo hanno per protagoniste delle donne: "Quella è tutta un'altra battaglia, un livello completamente nuovo di difficoltà, per cui diventa quasi impossibile".

Hustlers: Jennifer Lopez in una scena del film

Jennifer Lopez ha naturalmente precisato che non ha nulla contro Marvel o altri grossi franchise come Star Trek, Star Wars, il DCEU o Harry Potter - e, anzi, era stata più volte indicata come perfetta She-Hulk in un prossimo film della Marvel -, ma le cifre giustificano completamente le sue parole: quello della Casa delle Idee, infatti, al momento è il più grande franchise al mondo, con i suoi 23 miliardi di dollari incassati nel mondo negli ultimi 10 anni. Cifra che è destinata a moltiplicarsi con l'arrivo dei prossimi film ma soprattutto con il rilascio di serie tv originali sulla piattaforma Disney+.

Cosa resta, dunque, ai piccoli film di cui parla Jennifer Lopez? La soddisfazione di piacere alla critica e al proprio pubblico: Hustlers, che arriverà nei cinema americani il prossimo 13 settembre, al momento ha un indice di gradimento su Rotten Tomatoes del 94%, con sperticate lodi all'interpretazione della sexy JLo e alle sue bravissime colleghe.