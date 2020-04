Jennifer Lopez: rimandato il matrimonio con Alex Rodriguez

Jennifer Lopez ha rimandato il matrimonio con Alex Rodriguez a causa del Coronavirus. L'artista, in un'intervista con Ellen DeGeneres, ha raccontato che ha dovuto mettere da parte i suoi piani per le nozze dopo lo scoppio della pandemia.

Ellen DeGeneres, la famosa conduttrice televisiva, da un po' sta conducendo il noto talk show da casa. Il nuovo format, che fa seguito alle norme restrittive anti Coronavirus, prevede l'intervento di ospiti tramite skype o dirette Instagram. Una delle ultime ospiti di Ellen è stata Jennifer Lopez, la cantante di origini latino americane ha rivelato di aver dovuto spostare le nozze a causa del Covid-19.

Quando Ellen le ha chiesto novità sulle nozze, JLo ha risposto "Sì, in realtà ha cambiato un po' i nostri piani quindi aspettiamo per vedere cosa succederà, quindi non so proprio cosa potrà accadere per quanto riguarda le date e gli altri aspetti. Siamo in attesa come il resto del mondo, vedremo nei prossimi mesi come tutto questo si risolverà". I due sono molto attivi su TikTok in questo periodo, per questo la conduttrice le ha proposto di celebrare le nozze su TikTok in casa "Puoi averne uno grande più avanti. Pensaci".

JLo e Alex Rodriguez non avevano ufficializzato la data del matrimonio, i fan erano conviti che le nozze sarebbero state festeggiate prima del mese di ottobre. L'ex giocatore di baseball si era proposto alla sua futura moglie alle Bahamas.