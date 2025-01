Jennifer Lopez: nel suo recap del 2024 non c'è spazio per l'ex marito Ben Affleck

Jennifer Lopez ha pubblicato sul proprio account Instagram il suo riepilogo del 2024 e naturalmente i fan hanno notato immediatamente l'assenza dell'ex marito Ben Affleck tra le immagini incluse dalla star.

Nel video pubblicato sui social, J.Lo ha privilegiato i momenti di felicità, tra cui servizi fotografici per copertine, performance varie e partecipazioni ad anteprime e premiazioni.

L'assenza di Ben Affleck dal post di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha trascorso un 2024 particolarmente intenso e non ha incluso immagini dell'ex marito nel post resoconto dell'anno appena trascorso. Anche nei segmenti dedicati al suo documentario This Is Me... Now: A Love Story, Affleck è assente.

Il mancato inserimento dell'ex marito nel post sembra a tutti gli effetti intenzionale, anche in considerazione del fatto che il documentario è ispirato alla storia d'amore con l'attore.

La reazione dei fan al post di Jennifer Lopez

I fan come hanno reagito al post della loro beniamina? Nel complesso sotto al resoconto del 2024 di Jennifer Lopez sono fioccate parole di incoraggiamento, esprimendo entusiasmo per ciò che la cantante ha in serbo per l'anno nuovo.

"Ti amiamo, è stato un anno difficile ma siamo così emozionati per il 2025" si legge in un commento sotto al post mentre un altro fan di Jennifer Lopez ha incoraggiato la star:"Hai fatto cose incredibili quest'anno, sono così orgoglioso di te, sei una grande ispirazione. So che il 2025 sarà il tuo anno migliore, il meglio deve ancora venire!".