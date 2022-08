Jennifer Lopez, il primo marito: "Il suo matrimonio con Ben Affleck non durerà"

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati lo scorso 19 luglio quasi 20 anni dopo la fine del loro primo fidanzamento: nonostante la loro apparente felicità, il primo marito di JLo, Ojani Noa, crede che il matrimonio della sua ex con la star hollywoodiana sia destinato a durare poco.

La Lopez e Ojani Noa si sono sposati nel 1997 dopo una vorticosa storia d'amore e hanno divorziato meno di un anno dopo. In seguito JLo ha sposato un suo ballerino, Cris Judd, e nel 2004 è diventata la moglie di Marc Anthony. Parlando con il Daily Mail, Noa ha praticamente definito la sua ex moglie una sposa seriale, dicendo che questa sua caratteristica non è di buon auspicio per il suo ultimo matrimonio.

"Auguro il meglio a lei e Ben, ma non sono convinto che durerà. Jen ama essere innamorata ma è stata fidanzata sei volte. Ben è il marito numero quattro. Ero il marito numero uno e lei mi ha detto che ero l'amore della sua vita. Quando ci siamo sdraiati a letto la prima notte di nozze, ha detto che saremmo stati insieme per sempre...", ha spiegato Noa.

L'ex cameriere 48enne, che Jennifer Lopez ha incontrato prima di diventare famosa, ha affermato che il loro matrimonio è andato in pezzi in gran parte a causa della fama che ha attanagliato la vita della star di origine portoricana e per il fatto che JLo adoro innamorarsi ed essere innamorata.