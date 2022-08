Jennifer Lopez ha deciso di prendersi una pausa da musica e film?

Jennifer Lopez potrebbe prendersi una pausa dalla sua carriera musicale e cinematografica al fine di concentrarsi sul suo matrimonio con Ben Affleck e sulla sua famiglia: questo è quanto è emerso dall'ultimo post diffuso attraverso la sua newsletter.

Nell'ultima edizione di Onthejlo.com, la cantante ha condiviso alcuni aggiornamenti sulla sua vita e su dove si trova al momento a livello mentale. La Lopez ha anche abbellito il post con una serie di foto di lei e Affleck intenti a rilassarsi in un ristorante.

"È estremamente importante per me, soprattutto ora, dare la priorità alla mia vita personale e non solo alla mia vita lavorativa. Quando ho avuto i miei due figli 14 anni fa ho iniziato a pensare in modo diverso da prima", ha spiegato la star. "Le cose sono cambiate per me."

"A poco a poco la mia prospettiva si è trasformata per cercare un equilibrio più sano tra il lavoro e vita privata", ha concluso Jennifer Lopez. "Si tratta di avere abbastanza tempo per essere la donna, la madre, la compagna e la persona che voglio essere per le persone importanti della mia vita."