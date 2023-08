Jennifer Lopez, nuove foto per il primo anniversario con Ben Affleck

Ad un anno dal matrimonio, Jennifer Lopez condivide alcune nuove immagini per celebrare l'anniversario con il marito Ben Affleck.

Jennifer Lopez ha deciso di pubblicare sul proprio account social alcune nuove felici immagini del matrimonio con Ben Affleck per festeggiare il loro primo anniversario. La popstar ha condiviso due foto inedite della sontuosa cerimonia organizzata in Georgia per celebrare l'evento.

"Un anno fa oggi... Caro Ben, seduta qui da sola, guardo il mio anello e mi sento sopraffatta. Mi viene voglia di cantare che siamo arrivati qui senza riavvolgere il nastro. O mio Dio... questa è la mia vita" ha scritto J.Lo nel post pubblicando le due immagini insieme al marito.

Ben Affleck e Jennifer Lopez ebbero una relazione nel 2002, conclusasi nel 2004. Reduci entrambi da matrimoni, le due star sono tornate a frequentarsi nel 2021 e nel 2022 hanno annunciato il loro fidanzamento, coronato con il matrimonio qualche mese dopo.

Dopo un'improvvisa fuga a Las Vegas nel mese di luglio, poche settimane dopo i Bennifer, come vengono ribattezzati dalla stampa internazionale, hanno suggellato la loro unione con una cerimonia maggiormente tradizionale in Georgia, poco fuori Savannah.