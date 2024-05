"I film Marvel non sono cinema". George Lucas dice la sua sulla frase di Scorsese e sulla Hollywood di oggi

Il creatore di Star Wars e Indiana Jones, George Lucas, ha risposto alla critica di Martin Scorsese secondo cui i film Marvel non sono "cinema", condividendo al contempo la sua opinione sullo stato attuale di Hollywood.

Nel mondo del cinema, il dibattito su cosa costituisca "vero cinema" continua a far discutere. Questa settimana, il leggendario creatore di Star WarsGuerre stellari e Indiana JonesIndiana Jones, George Lucas, ha risposto alle dichiarazioni di Martin Scorsese secondo cui i film Marvel non sarebbero "cinema". Intervistato durante il Festival di Cannes, Lucas ha offerto una prospettiva decisamente diversa. Ma non misericordiosa.

George Lucas Risponde a Martin Scorsese: Il Dibattito Sui Film Marvel Continua

"Il cinema è l'arte dell'immagine in movimento," ha dichiarato George LucasGeorge Lucas. "Quindi, se l'immagine si muove, allora è cinema. Penso che Marty abbia cambiato un po' idea alla fine." Con queste parole, Lucas ha voluto dire la sua sull'affermazione tranchant che Martin Scorsese ha rilasciato in merito alla sua opinione sui film della MCU.

una foto di George Lucas

Lucas, in realtà, nel corso dell'intervista, non si è apertamente schierato a favore o contro dell'affermazione di Scorsese, ma ha semplicemente voluto ribadire la sua definizione di cinema, accogliendo in questo modo così sottinteso i film dei supereroi nel grande abbraccio dell'arte cinematografica.

Tuttavia, non si è fermato qui, esprimendo una critica netta all'industria hollywoodiana attuale, accusata di mancanza di originalità: "Le storie che raccontano sono solo vecchi film. 'Facciamo un sequel, facciamo un'altra versione di questo film'. Non c'è un pensiero originale. I grandi studi cinematografici non hanno più immaginazione."

Il Pioniere del Cinema e il Suo Ritiro

Oltre a difendere i film Marvel come parte integrante del cinema e criticare la produzione hollywoodiana odierna, Lucas ha riflettuto sul proprio contributo al settore, ricordando come fu pioniere del cinema digitale. Ha menzionato che molti registi, inclusi Scorsese e Nolan, inizialmente erano contrari a questa rivoluzione tecnologica, per poi riconoscere il valore di questi cambiamenti.

Cannes 2008: George Lucas presenta Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo

Alla domanda su un possibile ritorno dietro la macchina da presa, Lucas ha risposto fermamente: "No, sono in pensione. L'ultimo che ho fatto come produttore è stato un film chiamato Strange Magic. Ora faccio solo film che voglio fare, finanziandomi autonomamente." Queste parole segnano un chiaro distacco dalla frenesia di Hollywood, sottolineando il desiderio di Lucas di concentrarsi su progetti personali e significativi, come dedicarsi attualmente alla costruzione di un museo a Los Angeles.