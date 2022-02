Jennifer Lopez svela: "Mi sono sempre sentita una perdente."

Jennifer Lopez ha rivelato come secondo lei crescere nel Bronx l'abbia formata abbastanza per poter resistere alle angherie di Hollywood, lottando sempre per i suoi obiettivi.

Jennifer Lopez è stata molto sincera su come la sua educazione nel Bronx l'abbia preparata per Hollywood, confessando che ancora oggi si sente una perdente nonostante i suoi mille successi ottenuti.

Jennifer Lopez sul tappeto rosso degli Oscar 2015

Da domani, 10 febbraio, Jennifer Lopez sarà nei cinema italiani con Marry Me - Sposami, romcom con Owen Wilson. Nonostante il successo ottenuto, la diva non dimentica mai le sue origini, come ha confessato a Rolling Stone:

"Mia madre era una mamma divertente. Mia madre è stata colei che mi ha avvicinato ai musical e mi ha fatto conoscere tutti i tipi di musica. Sono un'intrattenitrice grazie a mia madre. Ma sono stata anche in grado di sopravvivere alle situazioni che ho vissuto in questo business perché mia madre era una dura. Non credo che potesse rendersi conto per cosa mi stava preparando, ma lo ha fatto"

Jennifer Lopez ha poi continuato dicendo che spesso si sente ancora una perdente, una fuori luogo come se non dovesse essere dov'è arrivata: "Mi sento una perdente. Mi sento sempre come se arrivassi dal basso. Fa parte dell'essere portoricani, del Bronx e di essere una donna. Non essere nata in una famiglia con soldi. Non conoscendo nessuno nel settore. Sono arrivata là fuori e ho detto 'Fanculo. Sto solo provando. Cercherò di entrare'"

Nonostante si sia guadagnata un'ottima reputazione nel mondo dell'intrattenimento mondiale, J.Lo sente ancora di essere un passo indietro rispetto agli altri a volte: "Fa male non essere inclusi. Non so se lo sarò mai. C'è una cerchia ristretta, tipo 'Noi siamo i grandi artisti'. E poi ci sono gli artisti pop".