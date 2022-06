Jennifer Lopez si apre a proposito del suo fondoschiena: "Non me ne sono mai vergognata"

Jennifer Lopez, dopo aver scalato le classifiche arrivando a vincere un Grammy Award e dopo essere diventata un'attrice acclamata a livello mondiale, ha spiegato come non si sia mai vergognata del suo fondoschiena, sin da quando i media hanno iniziato a dedicare un'enorme attenzione al suo corpo e al suo sedere.

Durante il suo documentario pubblicato di recente, intitolato Halftime, JLo si è aperta a proposito di come si sentiva riguardo a quel tipo di attenzione da parte di giornali e reti televisive, soprattutto dopo aver indossato l'iconico vestito verde dei Grammys nel 2000.

Nel film in questione la cantante ha detto di essere sempre stata consapevole di quanto fosse diversa dalle altre star femminili dell'epoca:"Quando ho iniziato a lavorare, l'ideale di bellezza era molto diverso, la donna perfetta era magra, bionda, alta e senza curve. Io, d'altro canto, sono cresciuta con donne con le curve. Quindi non me ne sono mai vergognata."

Jennifer Lopez non si è mai vergognata del suo corpo, ma ciò non ha impedito alla gente di fare una lunga serie di commenti che lei non ha mai apprezzato. Inoltre, quando ha indossato l'iconico abito di Versace presentando i Grammy 2000, gli animi si sono infiammati ulteriormente. "È stato difficile, le persone pensano che sia un gioco, ti vedono come un pagliaccio da usare per fare battute", ha spiegato la star.