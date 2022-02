Jennifer Lopez: l'emozionante regalo di Ben Affleck per San Valentino 2022

Jennifer Lopez ha parlato del regalo che Ben Affleck le ha fatto per San Valentino 2022; l'attore e regista ha montato una serie di immagini che li ritraggono sulle note della sua On My Way.

Jennifer Lopez ha ricevuto una dolce sorpresa da Ben Affleck in vista di San Valentino. L'attore e regista, infatti, ha montato una serie di immagini che li ritraggono sulle note della sua On My Way.

A rivelare l'esistenza di questo video personale è stata la star di Marry Me. Jennifer Lopez ha spiegato attraverso la sua JLo Newsletter: "Guardare questo viaggio d'amore che lui ha creato per me, assistere ai suoi inaspettati colpi di scena e vivere qualcosa che può durare per sempre ha commosso il mio cuore!".

L'attrice e pop star ha anche aggiunto che il video in questione montato da Ben Affleck è estremamente "privato e personale" e che lo avrebbe condiviso soltanto con la sua cerchia di amici più stretti. Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno dato inizio alla loro relazione a novembre 2002. Il rapporto, però, si concluse a gennaio 2004. I due si sono riavvicinati durante la primavera del 2021 e il loro rapporto continua ancora felicemente.

Al momento, il loro piano è quello di presenziare alla finale del Super Bowl. Nel corso della sua partecipazione al Live with Kelly and Ryan, la star ha dichiarato: "Sì, credo che andremo al Super Bowl. Ovviamente, non posso dirti cosa faremo dopo! Ma ci sarà qualche sorpresa! Ci sorprenderemo a vicenda! Sappiamo essere davvero molto romantici". Al momento, Jennifer Lopez è nelle sale italiane e su Peacock con Marry Me - Sposami, film in cui recita insieme a Owen Wilson.