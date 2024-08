Jennifer Lopez chiede il divorzio da Ben Affleck dopo due anni di matrimonio

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati di nuovo. Martedì 20 agosto la Lopez, 55 anni, ha chiesto il divorzio da Affleck, 52 anni, più di due anni dopo essersi sposata nel luglio 2022, come hanno confermato diverse fonti a People. TMZ ha riportato per primo la notizia.

La Lopez si è presentata alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles e ha indicato il 26 aprile 2024 come data di separazione. Ha presentato la domanda di divorzio da sola, senza ricorrere a un avvocato, e tecnicamente è auto-rappresentata.

La cantante non ha detto se c'era un accordo prematrimoniale, e le fonti hanno detto a TMZ che non c'è. "Ha cercato in tutti i modi di far funzionare le cose e ha il cuore spezzato", dichiara una fonte della Lopez a People. "I bambini sono una priorità assoluta, come lo sono sempre stati".

La coppia

La Lopez e Affleck hanno notoriamente riavviato la loro storia d'amore nel 2021, più di 17 anni dopo il loro primo fidanzamento e il rinvio del previsto matrimonio del settembre 2003. La coppia si è ufficialmente lasciata per la prima volta nel gennaio 2004 ed è rimasta amica negli oltre dieci anni trascorsi.

People ha riferito per la prima volta nell'aprile 2021 che la musicista e il regista premio Oscar stavano trascorrendo nuovamente del tempo insieme dopo la separazione della Lopez dall'ex stella della MLB Alex Rodriguez. Lopez e Affleck hanno poi ufficializzato la loro relazione su Instagram nel luglio dello stesso anno e sono tornati insieme sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia del 2021.

Un rappresentante della Lopez ha confermato il fidanzamento con Affleck nell'aprile del 2022 e la coppia ha celebrato un matrimonio a sorpresa a Las Vegas il 16 luglio 2022. In seguito, nell'agosto dello stesso anno, i due hanno celebrato una cerimonia nuziale più ampia in Georgia, nella tenuta di 87 acri di Affleck fuori Savannah, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Matt Damon, Kevin Smith, Jason Mewes e l'agente di talenti di Hollywood Patrick Whitesell. Il podcaster e life coach Jay Shetty ha officiato la cerimonia della Lopez e di Affleck.

A maggio, diverse fonti hanno riferito che Affleck e la Lopez non vivevano insieme nella loro casa di Los Angeles. Sebbene la coppia sia stata vista insieme a vari eventi in primavera, una fonte ha detto che le loro diverse personalità e il loro approccio alla vita pubblica "complicavano la vita di coppia giorno per giorno".

Prima della richiesta di divorzio, la Lopez e Affleck hanno trascorso gran parte dell'estate su coste opposte del Paese; la Lopez ha trascorso il 4 luglio, il secondo anniversario di matrimonio della coppia e il suo 55° compleanno negli Hamptons, a New York, mentre Affleck è rimasto a Los Angeles per gran parte dell'estate.