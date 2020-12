Jennifer Lopez: bionda o con i capelli viola, il nuovo look nelle foto su Instagram

Lo scorso fine settimana Chris Appleton, il parrucchiere di Jennifer Lopez, ha pubblicato alcune foto del nuovo look della cantante americana sul suo account Instagram in cui la Lopez appare bionda o con dei lunghissimi capelli viola.

Nonostante lo shock iniziale sembra che il look della star, in realtà, sia stato ottenuto mediante l'uso di una semplice parrucca. In un'altra foto presente sull'account di Appleton invece la Lopez appare con una parrucca biondo platino realizzata in stile stencil.

L'attrice e cantante americana è stata piuttosto impegnata negli ultimi giorni: venerdì ha pubblicato un teaser del suo video musicale "In the Morning", che uscirà nel 2021. "È LA MATTINA DI NATALE e ho un regalo per voi !!! BUON NATALE A TUTTI !!! Vi mando i miei auguri e le mie preghiere affinché siate circondati da famiglia, amici e vero amore nel 2021", ha scritto la Lopez.

A dicembre Jennifer è stata premiata con l'Icon Award presso il Billboard Women in Music. "Questo onore è particolarmente speciale perché sembra chiudere il cerchio", ha dichiarato la cantante. "Se la mia musica ha creato un bel ricordo per qualcuno, allora non c'è ricompensa più grande."