Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati a Los Angeles: è finita la loro seconda luna di miele in Italia

La seconda luna di miele dei Bennifer è ufficialmente terminata e Jennifer Lopez e Ben Affleck sono appena rientrati a Los Angeles con il loro jet privato dopo aver trascorso una sontuosa vacanza di cinque giorni in Italia, a Milano e sul Lago di Como.

Il 53enne nato nel Bronx e la 50enne nata a Berkeley si sono coordinati in completi beige e grigi per il loro volo di ritorno. La coppia, secondo quanto riportato da TMZ, sta attualmente affittando la villa da 60 milioni di dollari di James Packer a Beverly Hills, mentre le star attendono che la loro tenuta di Bel-Air da 28 milioni di dollari con sette camere da letto venga ristrutturata.

Dopo la loro fuga romantica a Las Vegas del 17 luglio, Jennifer e Ben si sono sposati di nuovo il 20 agosto con una celebrazione del matrimonio da 400.000 dollari nella proprietà da ben 87 acri che l'attore possiede nell'Hampton Island Preserve in Georgia.

Jay Shetty ha officiato le nozze, a cui hanno partecipato anche il migliore amico di Affleck, Matt Damon, il regista Kevin Smith, l'attore Jason Mewes e l'agente Patrick Whitesell. Uno dei 135 ospiti ha recentemente fatto trapelare un video in cui la Lopez fa una serenata al regista due volte premio Oscar con una canzone apparentemente chiamata Can't Get Enough, che TMZ ha pubblicato venerdì scorso.