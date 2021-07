Jennifer Lopez e Ben Affleck: quanto vale oggi l'anello di fidanzamento del 2002?

I fan di Jennifer Lopez e Ben Affleck si stanno chiedendo che fine abbia fatto l'anello di fidanzamento con diamante rosa che l'attore regalò alla cantante nel 2002 e quale sarebbe, oggi, il valore di quel gioiello che, a quanto pare, la star portoricana non ha mai restituito. Ebbene, oggi costerebbe 6 milioni di dollari, ma il valore è destinato a aumentare e vi spieghiamo perché.

Jennifer Lopez, l'anello regalatole da Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono la coppia del momento. La popstar e l'attore statunitense sono infatti tornati insieme a distanza di vent'anni dalla loro precedente rottura e questo non ha fatto altro che entusiasmare tutti coloro che, agli inizi degli anni Duemila, sognavano ad occhi aperti nel vederli così belli ed innamorati. In molti, poi, una volta elaborata la notizia di questo inaspettato ritorno di fiamma, si stanno chiedendo che fine abbia fatto il gigantesco anello di fidanzamento che due decadi fa Affleck donò a Lopez per chiederle di sposarlo. Un gioiello con diamanti rosa di 6,1 carati, per l'esattezza.

Secondo Sally Ryder, la fondatrice di Ryder Diamonds e Diamond Marketplace, l'anello di Lopez andò contro le tendenze dell'epoca. "Negli anni 2000 il mercato era dominato dai 'solitari' con una singola pietra incastonata su una fascia", ha ricordato Ryder, aggiungendo: "Per mia esperienza, il solitario da un carato era l'anello da avere. Il classico solitario a sei punte di Tiffany & Co. era l'anello di fidanzamento dei sogni". Invece, Affleck andò controcorrente e optò per un taglio smeraldo e tonalità rosa che lasciò la stessa Lopez a bocca aperta.

All'epoca, la star portoricana confermò il suo fidanzamento con Affleck in un'intervista con Diane Sawyer, descrivendo anche il modo in cui lui le chiese di sposarlo. Per l'occasione, l'attore aveva riempito la casa di candele e coperto il pavimento con una tappeto di petali di rosa. Aveva messo la canzone I'm Glad in sottofondo e le aveva letto una lettera d'amore, tirando poi fuori l'anello. Lopez disse che era così sopraffatta che inizialmente non riusciva neanche a guardarlo. Quando alla fine ha guardato il gioiello, Lopez ha detto che era la "_cosa più meravigliosa" su cui avesse mai posato gli occhi.

Ryder ha identificato la pietra centrale dell'anello come un diamante rosa "fantasia intenso", un termine usato dagli esperti di gemme per descrivere pietre con colori forti e saturi, una qualità che ne aumenta il valore. Ha inoltre stimato che all'epoca Affleck spese circa 2 milioni di dollari per l'anello ed ha aggiunto che probabilmente oggi gli sarebbe costato almeno 6 milioni. Il valore dell'anello potrebbe salire ulteriormente, soprattutto perché l'australiana Argyle Diamond Mine, che in precedenza produceva oltre il 90% dei diamanti rosa del mondo, ha cessato la produzione lo scorso anno. Per la gioia dei fan di Bennifer di tutto il mondo, l'ex pubblicitario Rob Shuter ha detto ad Access Daily a maggio: "Per quanto ne so, Jen non ha mai restituito l'anello".