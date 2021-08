Jennifer Lopez e Ben Affleck: pazzi d'amore a Napoli (FOTO)

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono recentemente salutati in modo romantico, scambiandosi un bacio appassionato sul molo di Mergellina, a Napoli.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono salutati scambiandosi un bacio appassionato, lunghe carezze e abbracci sul Molo Luise di Mergellina, a Napoli. Per la coppia, come testimoniano le foto, questo è stato l'ultimo bacio prima di separarsi visto che i due sono ormai arrivati alla fine della loro meravigliosa vacanza in yacht.

JLo e Ben sono arrivati a Napoli ieri mattina a bordo del mega-yacht "Valerie" che ha permesso alla coppia di godere delle meraviglie della nostra costa durante una delle vacanze più romantiche di sempre che li ha visti fare tappa prima a Capri e ad Anacapri ed infine a Positano.

Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri: vacanza tra yacht di lusso e selfie con i turisti

Lo yacht da 110 milioni di euro ieri mattina si è messo in viaggio dalla Costiera Amalfitana verso la città partenopea e dalle ore 10 circa è rimasto ormeggiato nel Golfo di Napoli. I due attori hanno probabilmente pranzato a bordo dello yacht godendosi il panorama costiero e, soprattutto, la vista del Vesuvio.

La Lopez e Affleck sono arrivati presso il Molo Luise di Mergellina attorno alle 15,30 dove si sono scambiati baci e sorrisi, abbracciandosi e accarezzandosi prima di salutarsi. L'attore e produttore hollywoodiano è poi salito a bordo di un taxi, diretto verso l'Aeroporto di Capodichino.