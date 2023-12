Jennifer Lopez:'Io e Ben Affleck abbiamo il disturbo da stress post-traumatico a causa della prima storia'

Jennifer Lopez si sta preparando al lancio del suo nuovo album This Is Me... Now, insieme ad un cortometraggio che si concentrerà sulla seconda relazione, culminata nel matrimonio, con Ben Affleck.

Nell'intervista a Variety, J-Lo ha spiegato che entrambi soffrono ancora di disturbo da stress post-traumatico, a causa del circo mediatico che si creò intorno alla loro prima relazione amorosa, dal 2002 al 2004. Tuttavia, la popstar sottolinea che ora le cose sono diverse:"Siamo più grandi, siamo più saggi. Sappiamo anche cosa è importante, cosa è davvero importante nella vita, e non è tanto quello che pensano gli altri. Si tratta di essere fedeli a chi si è realmente".

Seguire il proprio cuore

Jennifer Lopez ha sfidato anche la contrarietà di parte del suo entourage:"In quanto artisti, dobbiamo seguire il nostro cuore, e questo è quello che sto facendo, sto seguendo il mio cuore e facendo qualcosa che forse non tutti pensavano fosse la migliore idea ma dovevo farlo" ha ribadito.

Dopo la turbolenta relazione dei primi anni 2000, Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati a frequentarsi nel 2021 e sono convolati a nozze nel luglio 2022 a Las Vegas. J-Lo ha definito il suo nuovo lavoro 'un'esperienza musicale. Perché c'è musica, la puoi vedere, la puoi sentire e potrai viverla'.

Nel 2023 Jennifer Lopez ha recitato nei film The Mother, disponibile su Netflix, e Un matrimonio esplosivo.