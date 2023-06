Jennifer Lawrence ammette: 'Ho vomitato violentemente dopo aver girato Hot Ones, ho resistito pochi minuti'

Jennifer Lawrence ha rivelato che la sua partecipazione alla trasmissione Hot Ones l'ha portatata a vomitare durante gli incontri con la stampa per promuovere la commedia Fidanzata in affitto.

L'attrice ha infatti svelato che non è riuscita a resistere a lungo dopo aver ingerito pollo condito con le salse piccanti.

Il divertente retroscena

Durante il talk show di Andy Cohen, Jennifer Lawrence ha dichiarato: "Ho vomitato follemente. Violentemente". La star ha ammesso: "Sono riuscita ad arrivare al piano superiore dove c'era la mia suite, dove trascorrevo le mie pause".

Jennifer ha sottolineato: "Abbiamo girato al Four Seasons al piano inferiore durante gli incontri con la stampa per Fidanzata in affitto. Il mio stomaco ha ceduto circa otto minuti dopo essere andata al piano superiore".

Fidanzata in affitto, la recensione: Jennifer Lawrence e una commedia più intelligente di ciò che sembra

Uno degli aneddoti

Durante la trasmissione Hot Ones, Jennifer Lawrence ha compiuto alcune divertenti rivelazioni come quella riguardante un "incidente" con uno dei costumi di American Hustle - L'apparenza inganna a causa della polvere arancione delle patatine Doritos che ha mangiato sul set: "Era solo un costume. Ed era un abito bianco. Mi sono sentita realmente in colpa, non sapevo che fosse successo fino a quando è emersa la notizia ed è stato davvero poco rispettoso nei confronti dei costumisti. Si è trattato di un incidente. Non è stato un 'Fanc**o, non mi importa' e mi sono pulita le mani. Penso inoltre che avere un secondo vestito mi abbia semplicemente incoraggiata. Ho pensato ne avessero un milione".