Jennifer Lawrence ricorda la cena di prova prima delle nozze: 'Ho detto a Robert De Niro di andarsene a casa'

Per Jennifer Lawrence il suo matrimonio costellato di star con il marito Cooke Maroney non è stato una passeggiata. Durante il red carpet dei Golden Globes, l'attrice di Fidanzata in Affitto ha raccontato quanto la cerimonia sia stata stressante per lei e ha svelato un aneddoto riguardante il collega Robert De Niro, che Lawrence avrebbe gentilmente cacciato dalla sala durante la cena di prova prima delle nozze.

"Il matrimonio è così stressante. Non ti diverti nemmeno", ha detto la star. Alla cerimonia erano presenti star come Adele, Ashley Olsen e Kris Jenner ma Lawrence ha rivelato di essere preoccupata per la presenza di una celebrità in particolare: il suo amico, Robert De Niro.

"Ho guardato oltre e ho visto Bob, che non conosceva nessuno, e stava vagando in giro. Ho subito pensato: 'No, non è quello che vuole fare. Non lo voglio qui'. Mi sono avvicinata e gli ho detto 'Vai a casa'. Lui è stato gentile, ha parlato con i miei genitori ed è stato educato e se ne è andato", ha raccontato l'attrice che ha confessato di essersi sentita subito meglio in seguito.

Già in un'intervista con Vogue nel 2022, l'attrice di Hunger Games aveva raccontato l'episodio: "Quando è venuto, ho detto: 'Bob, davvero non devi essere qui. Puoi andare a casa'. E lui mi ha detto: 'Grazie mille' e se n'è andato". I due attori hanno legato dopo aver condiviso parecchi film come Il lato positivo, American Hustle e Joy ma Lawrence si è giustificata dicendo che non pensava che lui avrebbe davvero accettato il suo invito.