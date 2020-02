Jennifer Lawrence tra le star di Don't Look Up, nuovo film Netflix

Il regista Adam McKay ha scelto Jennifer Lawrence per un ruolo da protagonista in Don't Look Up, nuovo film Netflix.

Jennifer Lawrence farà parte del cast di Don't Look Up, il nuovo film diretto da Adam McKay che verrà prodotto per Netflix.

Il progetto, annunciato a novembre, viene descritto come una commedia satirica e potrà contare anche sul sostegno di Paramount Pictures.

Adam McKay sarà sceneggiatore e regista del film che racconterà la storia di due esperti in astronomia che devono intraprendere un tour mediatico per avvisare l'umanità che sta per arrivare un asteroide che distruggerà la Terra. Per ora non è stato svelato il personaggio affidato a Jennifer Lawrence in Don't Look Up.

Il regista ha spiegato: "Sono così elettrizzato nel realizzare questo film con Jennifer Lawrence: nel diciassettesimo secolo si chiamavano le persone come lei 'uno spettacolo eccezionale'. E il fatto che Netflix consideri questo film come una commedia mondiale motiva me e il mio team in modo entusiasmante, alzando le aspettative".

Le riprese del film inizieranno nel mese di aprile.