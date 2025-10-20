Jennifer Lawrence ha dato a Robert Pattinson del cibo preso dalla sua spazzatura

L'attrice, ospite del Graham Norton Show, ha raccontato di quando Pattinson è piombato in casa sua ma non aveva del cibo da offrirgli. La soluzione è stata davvero disgustosa

Durante una recente apparizione al Graham Norton Show venerdì scorso, Jennifer Lawrence ha raccontato un divertente e disgustoso aneddoto su un incontro con Robert Pattinson, in cui gli ha dato del cibo preso dalla spazzatura per cena.

"Ero a casa con le mie amiche. Eravamo in pigiama e stavamo guardando Piccole Donne. Era dicembre", ha raccontato Lawrence, descrivendo la scena al pubblico del conduttore. Ha poi ricordato che Pattinson l'aveva chiamata proprio durante quella serata tra ragazze.

"Mi ha detto: 'Ehi, ho appena finito di girare a un isolato da te'", ha raccontato. "E io ho risposto: 'Oh mio Dio!' Perché Rob è come una di noi. Vuole spettegolare. È proprio una delle ragazze. Quindi gli ho detto: 'Vieni qui!'".

Prima di continuare con la sua storia, l'ex star di Hunger Games ha sottolineato che tratta l'idolo di Twilight "come una figlia", perché non è del tutto sicura che lui sappia prendersi cura di sé stesso. "È un ottimo padre, è un professionista, è puntuale, ma non mi fiderei di lui se dovesse, ad esempio, mettersi un cappotto. Fa emergere il mio lato materno", ha scherzato. Pattinson ha una figlia con la fidanzata Suki Waterhouse.

Tornando alla sua storia, Lawrence ha proseguito: "Entra, gli do un abbraccio e lui mi dice: 'Hai qualcosa da mangiare? Ho tanta fame'. E io rispondo: 'Sì, sì, sì, entra, entra'". Tuttavia, ha iniziato a farsi prendere dal panico perché l'unico cibo che aveva era già nella spazzatura.

"Lui va in bagno e io ho del cibo, ma è nella spazzatura. E così, mentre lui era in bagno, io stavo tirando fuori il cibo dal mio bidone della spazzatura", ha detto Lawrence, aggiungendo che una volta tornato, lui ha semplicemente iniziato a mangiare.

Le due star presto al cinema con Die, My Love

Diretta da Lynn Ramsey, la pellicola che vede per la prima volta Pattinson e Lawrence insieme sul set, uscirà nelle sale italiane il 27 novembre prossimo dopo essere stato presentato al Festival di Cannes e all'ultima Festa del Cinema di Roma.

La storia segue Grace (Lawrence) e suo marito Jackson (Pattinson), una coppia che lascia la vita cittadina per trasferirsi in un'area rurale del Montana, nella speranza di avviare un'esistenza più tranquilla insieme al loro bambino. Grace, però, comincia a essere sopraffatta da sentimenti di isolamento, ansia e alienazione: la maternità che avrebbe dovuto completarla la intrappola invece, e la sua salute mentale inizia a vacillare fino a toccare la psicosi.