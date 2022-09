Jennifer Lawrence: “Mi pagano meno degli uomini perché ho una vagina”

Jennifer Lawrence, durante una recente intervista di Vogue per il numero di ottobre 2022, ha rivelato di essere sempre stata pagata meno degli uomini a Hollywood.

Durante una nuova intervista per la copertina di Vogue, Jennifer Lawrence ha parlato di quanto essere una donna, o più specificatamente "avere una vagina", l'abbia condizionata dal punto di vista finanziario nel corso della sua carriera, per poi rivelare di aver avuto due aborti spontanei.

"Non importa quanto faccio" ha dichiarato la Lawrence, precisando che non si tratta di un problema di guadagni ma di una questione di principio relativa alla parità dei sessi. "Comunque vada non verrò pagata tanto quanto un uomo e tutto a causa della mia vagina?".

L'attrice ha anche parlato della recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare Roe Vs Wade, rivelando di aver avuto il suo primo aborto spontaneo a soli 20 anni: "Avevo intenzione di abortire in ogni caso ma poi ebbi un aborto spontaneo, ero da sola a Montreal".

"Ricordo di averci pensato un milione di volte mentre ero incinta di mio figlio", ha concluso Jennifer Lawrence. "Pensavo alle cose che stavano accadendo al mio corpo. E ho avuto una gravidanza fantastica. Ho avuto una gravidanza davvero molto fortunata. Ma ogni singolo secondo della mia vita era diverso. E a volte mi veniva in mente: e se fossi costretto a farlo?".