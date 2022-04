Jennifer Grey parla di quando Madonna le disse che "Express Yourself" si ispirava alla sua vita amorosa

Nelle pagine del suo memoir intitolato Out of the Corner, Jennifer Grey, divenuta famosa nel 1987 per il ruolo di Baby in Dirty Dancing, ha recentemente rivelato che un giorno Madonna le disse che il testo della canzone Express Yourself si ispirava alla sua vita amorosa.

"Io e Madonna abbiamo fatto I maledetti di Broadway insieme e siamo diventate amiche", ha spiegato la Grey, rivelando che la pop star le ha organizzato una festa per il suo 29° compleanno. "Ricordo che in quell'occasione mi disse di aver scritto 'Express Yourself' ispirandosi alla mia rottura con Matthew Broderick".

"La prima volta che ho sentito la canzone ero nella sua auto... ricordo che ero nella mia capanna di legno con Johnny Depp e che ad un certo punto Madonna, che era una mia vicina di casa, mi ha detto: 'Vieni nella mia macchina.'", ha continuato l'attrice. "Sono salita sulla sua Mercedes dove aveva delle ottime casse e lei ha detto: 'Ascolta questa canzone che ho appena fatto. Parla di te'".

Jennifer Grey, a proposito delle sue relazioni passate, ha recentemente dichiarato: "Quello che ho imparato è che mi sono accontentata del secondo posto", mentre, per quanto concerne l'ispirazione per "Express Yourself", la star ha rivelato di aver contattato Madonna di recente: "Le ho scritto un'e-mail in cui le ho chiesto: 'Per caso hai appena detto a tutti che quella canzone parla di me?'"