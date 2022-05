Jennifer Grey: “Sono stata fidanzata con Johnny Depp e Matthew Broderick lo stesso mese”

Jennifer Grey non riesce ancora a dimenticare il fatto di essere stata fidanzata con Matthew Broderick e Johnny Depp nello stesso mese! La star di Dirty Dancing ha ricordato questa situazione unica durante l'episodio di giovedì del The Drew Barrymore Show.

La Barrymore ha immediatamente chiesto alla Gray di confermare o smentire il fatto che Depp le avesse chiesto di sposarlo dopo averla frequentata solo per poche settimane. "Beh, cosa posso dire. È vero, anzi, è peggio di così: sono stata fidanzata con Matthew Broderick e Johnny Depp nello stesso mese", ha ammesso Jennifer.

"Sì, era davvero un segno che c'erano dei problemi, qualcosa che non andava da parte mia", ha continuato l'attrice. "Voglio dire, onestamente, ho pensato che fosse Dio a salvarmi da una brutta situazione e a farmi cadere amorevolmente in un soufflé di Johnny Depp".

"Johnny Depp, o meglio, il Johnny Depp del 1989, era così bello, non esiste un ragazzo più bello... dovete leggere la descrizione del mio libro. È quasi disumano", ha aggiunto Jennifer Grey. Per quanto riguarda la sua relazione con Broderick, la star ha aggiunto: "Non mi ha fatto nulla, ho solo fatto delle scelte".