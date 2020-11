Jennifer Garner e Zoe Saldana nel cast di The Adam Project

Jennifer Garner e Zoe Saldana faranno parte del cast di The Adam Project, il film diretto da Shawn Levy prodotto per Netflix.

Il protagonista del lungometraggio sarà l'attore canadese Ryan Reynolds, coinvolto anche come produttore esecutivo.

The Adam Project racconterà la storia di un pilota interpretato da Ryan Reynolds che usa una tecnologia in grado di fargli compiere dei viaggi nel tempo con lo scopo di riunirsi alla versione più giovane di se stesso pur di risolvere un mistero.

Nel cast del lungometraggio ci saranno quindi anche Jennifer Garner, prossimamente star di Yes Day prodotto anche in questo caso per la piattaforma di streaming, e Zoe Saldana che è attualmente impegnata nelle riprese dei sequel di Avatar.

L'attuale versione della sceneggiatura è stata firmata da Jonathan Tropper, mentre le bozze precedenti erano state scritte da Mark Levin, Jennifer Flackett e TS Nowlin.

The Adam Project, diretto da Shawn Levy, sarà inoltre il primo film coinvolto nel The Group Effort Initiative, un'iniziativa sostenuta da Ryan Reynolds che promuove la diversità e l'inclusione nel team coinvolto nella produzione.