Jennifer Garner svela con un video di essere fan di Avatar - La leggenda di Aang

Jennifer Garner ha svelato, con un video condiviso su Instagram, di essere una grande fan di Avatar - La leggenda di Aang, la serie animata creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko.

Nel filmato l'attrice riepiloga i divertenti festaggiamenti compiuti per i membri della sua famiglia in quarantena a causa della pandemia. La star ha scritto: "Chi avrebbe potuto immaginare, un anno fa, che tutti avremmo avuto un compleanno in quarantena? Apprezziamo il fatto che siamo in grado di trovare un modo per festeggiare, a prescindere da tutto quello che sta accadeno".

Il montaggio svela in che modo sono stati festeggiati i compleanni nella famiglia di Jennifer Garner negli ultimi dodici mesi. Il video si apre con l'attrice in versione Mercante di cavoli, uno dei personaggi della serie Avatar - La leggenda di Aang, realizzata per Nickelodeon, di cui ha ricreato alla perfezione il look. Jennifer ha persino posato mentre abbraccia alcuni cavoli e il filmato la mostra successivamente vestita come Korra, l'eroina protagonista della serie sequel Avatar - La leggenda di Korra, una ragazza proveniente dalla Tribù dell'Acqua del Sud e reincarnazione dell'Avatar, erede di Aang dopo la morte di quest'ultimo.

Lo show sarà alla base di nuovi film che verranno realizzati da Nickelodeon: durante la presentazione dei prossimi progetti di ViacomCBS per Paramount+ è stato infatti svelato il lancio degli Avatar Studios e con un comunicato è stato dichiarato: "Avatar: The Last Airbender e Korra sono cresciuti almeno dieci volte dai loro successi originali su Nickelodeon, Ramsey Naito e io siamo incredibilmente entusiasti di avere a bordo il geniale talento di Mike e Bryan per dirigere uno studio dedicato all'espansione dei loro personaggi in nuovi contenuti e formati per i fan di tutto il mondo".