Jennifer Garner ricrea una scena sexy di Alias: il video è tutto da ridere!

Jennifer Garner ha ricreato una scena di Alias in cui il suo personaggio, l'agente Sydney Bristow, emergeva da una piscina più sexy che mai. L'attrice ha condiviso il video su Instagram per festeggiare il traguardo dei 10 milioni di followers.

Sono trascorsi vent'anni da quando Jennifer Garner esordiva nel ruolo dell'agente Sydney Bristow nella serie tv Alias. Creato da J.J. Abrams, che nello stesso periodo stava dando vita a Lost, lo show riuscì ad ottenere un buon numero di consensi da parte di pubblico e critica, divenendo anche un videogioco nel 2004.

A distanza di un ventennio, Jennifer Garner ha scelto di ricordare l'opera che le ha donato la fama internazionale. Lo ha fatto in un modo ironico, in occasione del raggiungimento di ben 10 milioni di followers su Instagram, condividendo un video che è divenuto subito virale. Il filmato in questione la vede mentre ricrea una scena di Alias in cui l'agente Bristow esce dalla piscina in modo sexy. L'episodio in questione risale alla seconda stagione, si intitola Double Agent ed è andato in onda agli inizi del 2003. Quasi vent'anni dopo, però, Garner punta sulla simpatia e prende in giro un momento della serie tv a dir poco surreale.

"Sono estremamente grata a tutti i membri di questa community. Per festeggiare i 10 milioni, ecco il video che avevo promesso al mio manager e al mio addetto stampa che non avrei mai postato. Ad un certo punto, nel 2021, signore, cercherò di sembrare carina solo per voi. Grazie", si legge del post condiviso su Instagram. Ovviamente, i followers di Jennifer Garner hanno sottolineato nei commenti quanto l'attrice, anche a distanza di così tanto tempo, risulti assolutamente incredibile. Tra questi, spicca Gina Torres, che in Alias interpretava la rivale di Sydney, Anna Espinosa, e che sotto il video ha scritto un esaustivo "La migliore!", accompagnato da un cuore. Ricordiamo che la serie tv lanciò anche le carriere di Michael Vartan e Bradley Cooper, rispettivi interpreti di Michael Vaughn e Will Tippin. Per quanto riguarda Garner, il ruolo da protagonista la portò ad ottenere ben quattro nomination consecutive ai Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica, vincendolo nel 2002.