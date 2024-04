Jennifer Garner protagonista della commedia natalizia Mrs. Claus

Jennifer Garner collaborerà nuovamente con Netflix in occasione della commedia natalizia Mrs. Claus, la cui trama è ancora avvolta dal mistero.

In precedenza l'attrice ha recitato in Family Leave, Yes Day e The Adam Project per la piattaforma di streaming.

I primi dettagli del progetto progetto

L'ultima cosa che mi ha detto: Jennifer Garner in una scena

La sceneggiatura di di Mrs. Claus sarà scritta da Leah McKendrick (Scrambled), mentre nel team della produzione ci sarà la Hello Sunshine di Reese Witherspoon e Lauren Neustadter.

Jennifer Garner ha collaborato con la casa di produzione in occasione della serie The Last Thing He Told Me, progetto di cui Apple TV+ ha annunciato da pochi giorni il rinnovo per la seconda stagione. La serie vede l'attrice impegnata nei panni di Hannah, una donna che deve instaurare un rapporto con la figliastra sedicenne Bailey (Angourie Rice) per scoprire la verità sul perché suo marito Owen (Coster-Waldau) sia misteriosamente scomparso.

Secondo quanto riportato da Deadline, l'idea alla base del film è stata di Witherspoon. Per ora, tuttavia, non è stata svelata la trama della commedia natalizia. Dal titolo si può comunque ipotizzare senza troppi problemi che la protagonista sarà la moglie di Babbo Natale.

Jennifer Garner: "Ecco le frasi che ho difficoltà a non dire da genitore"

Gli impegni dell'attrice

Nei prossimi mesi Jennifer sarà particolarmente impegnata: la star reciterà anche in Fruitcake, lungometraggio diretto da Max Winkler e con star Paul Walter Hauser. Nel film si racconterà la storia vera di Sandy e Kay Jenkins, una coppia in grado di appropriarsi in modo indebito di milioni di dollari. Hauser Hauser avrà il ruolo di Sandy: un contabile che gestisce importanti somme di denaro e se ne appropria per pagare i propri conti e sostenere uno stile di vita lussuoso, composto anche da gioielli costosi, viaggi a bordo di jet privati e una seconda casa situata in New Mexico.

Garner apparirà inoltre nell'atteso Deadpool & Wolverine, in cui ha ripreso il ruolo di Elektra recitando accanto al protagonista Ryan Reynolds e a Hugh Jackman, di nuovo nei panni di Logan.